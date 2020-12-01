РИАМО - 1 дек. Несмотря на пандемию Covid-19, специалисты в текущем году смогли продолжить реставрационные работы на столичных объектах, сообщил первый замглавы департамента культурного наследия Москвы – главный инспектор в области госохраны объектов культурного наследия города Сергей Мирзоян.

«Конечно, она (пандемия коронавируса – ред.) не могла не повлиять на реставрационную отрасль, как и на любую другую. Особенно в первую волну коронавирусной инфекции весной у нас были значительные приостановки работ по ряду объектов. До двух месяцев доходила приостановка. После того, как в середине мая отменили многие ограничения, у нас пошла работа», — сказал Мирзоян в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что многие специалисты смогли продолжить работу на удаленке.

«Масочно-перчаточный режим — это норма и для реставраторов, и для строителей. На самом деле, в таком режиме они всегда работали, поэтому говорить о существенных ограничениях в этой части не приходится», — добавил Мирзоян.