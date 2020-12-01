РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В матче между командами тренеров, состоявшемся в рамках четвертого тура зимнего чемпионата Открытой люберецкой любительской лиги по футболу, определился победитель, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Команда тренеров футбольной спортивной школы городского округа «Звезда» одержала победу в матче с командой «Креатив-Ирбис» из Люберец. Игра прошла в рамках 4-го тура зимнего чемпионата Открытой люберецкой любительской лиги - премьер-лиги на стадионе «Искра» 29 ноября», - говорится в сообщении.

«Звезда» одержала победу над соперником со счетом 3:0.

Голы забили Дмитрий Миняев, Матвей Матвеев и Александр Слепнев.