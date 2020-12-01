РИАМО - 1 дек. В районе Сокольники выявили бешенство у домашнего питомца, в связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин распорядился установить в районе карантин по бешенству животных до февраля 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.

«На период карантина <...> запретить проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории», — говорится в сообщении.

За ситуацией следит столичный комитет ветеринарии.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно. Кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны и домашние животные.