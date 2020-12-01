РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие во Всероссийском правовом диктанте с 3 по 10 декабря в режиме онлайн, сообщается на сайте администрации округа.

«Четвертый Всероссийский правовой (юридический) диктант для оценки уровня правовой грамотности населения пройдет с 3 по 10 декабря в онлайн-режиме. Основные задачи диктанта — повышение мотивации различных слоев населения к изучению права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры», — говорится в сообщении.

Соорганизаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА).

В условиях распространения коронавирусной инфекции диктант пройдет в режиме онлайн на официальном портале. Жители округа могут принять участие в мероприятии.