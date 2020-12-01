РИАМО - 1 дек. В Коломне появится федеральный центр для обучения и подготовки олимпийского резерва по гребному спорту из города Бронницы, проект комплекса утвердили в Мособлархитектуре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комплекс расположится на Озерском шоссе, там постоят общежитие на 100 мест, где будут проживать юные спортсмены от 14 до 20 лет.

«Рабочая группа Архитектурной комиссии утвердила проект федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребному спорту общей площадью порядка 9,7 тысячи квадратных метров, в котором объединены несколько функциональных блоков с помещениями учебного, спортивного и жилого назначения», – сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Блоки общежития, учебных помещений техникума, оздоровительного комплекса и автостоянки объединены в протяженное 2-3-этажное здание с Г-образным планом. К зданию примкнет корпус спортивного зала, связанный крытым переходом. Композиция образует внутренний двор с прилегающей территорией стадиона.

Часть первого этажа основного корпуса вынесена на колонны для прохода на внутреннюю территорию со стороны улицы. Главный вход выделен подсечкой угла здания с вынесением части фасада на разноцветные опоры.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, авторы провели масштабную работу по улучшению проекта, поэтому композиция стала более взвешенной и продуманной.