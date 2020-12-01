РИАМО - 1 дек. С начала 2020 года в столице отреставрировали 100 исторических зданий, в том числе Дом Наркомфина, сообщил во вторник руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«Порядка 100 реставрационных зданий уже завершены. Если вспоминать знаковые здания, то это Дом Наркомфина, здание прачечной. Сегодня это отреставрированные, приспособленные жилые здания - мировой шедевр конструктивизма», - сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что также в этом году было отреставрировано здание Северного речного вокзала. Специалисты провели масштабную работу - восстановили мозаику и установили 400 подлинных осветительных приборов.