РИАМО - 1 дек. В столице появится 439 информационных табличек, призванных указывать путь к станциям городского метрополитена, включая транспортно-пересадочные узлы, вокзалы и станции МЦК, в числе которых «Деловой центр», «Шелепиха», «Шипиловская», «Зябликово», «Крымская», «Борисово» «ЗИЛ», а также «Локомотив» и другие, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Наименования, представленные на русском, а также продублированные латиницей, нанесены на информационные поля городских указателей для того, чтобы гости столицы, включая иностранных, могли лучше ориентироваться в городе. Поля с информацией будут размещены на уже существующих указателях города и на новых опорах. Работы выполняются Государственным бюджетным учреждением Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства».

«В столице проводится комплекс работ по изготовлению и размещению городских навигационных указателей и дополнительных информационных полей к станциям Московского метрополитена. В 2020 году работы уже завершились в Восточном, Северо-Восточном, Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах столицы», – отметила заместитель руководителя ГБУ «МАЦ» Наталия Ремезова.

Она добавила, что программа преследует цель помочь горожанам и гостям быстрее находить дорогу к необходимым станциям метро, транспортно-пересадочным узлам, МЦК и вокзалам, а также лучше ориентироваться в столице.

Развитие системы пешеходной навигации в столице продолжат и в 2021 году.