РИАМО - 1 дек. Свыше 80 жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-мероприятиях в формате круглых столов, направленных на правовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Круглые столы прошли с 13 по 27 ноября при поддержке регионального ведомства, автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» совместно с адвокатом Ринатом Мещеровым.

«Бизнесмены Московской области получили возможность повысить уровень правовой грамотности и обсудили с экспертами актуальные вопросы, связанные не только с защитой своих прав и законных интересов, но и с организацией и оформлением повседневной предпринимательской деятельности», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На круглых столах обсуждались типовые ошибки, допускаемые предпринимателями в ходе обращения за судебной защитой, а также те действия, которые необходимо совершить для того, чтобы максимально обезопасить свой бизнес. Участники круглых столов узнали способы разрешения возникающих ситуаций в досудебном порядке.

Особое внимание спикеры уделили вопросам целесообразности организации собственного юридического подразделения, обращения к адвокатам за квалифицированной юридической помощью.

Видеозаписи «круглых столов» доступны на сайте: https://law-mosreg.ru/.