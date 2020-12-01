РИАМО - 1 дек. Свыше 80 жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-мероприятиях в формате круглых столов, направленных на правовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Круглые столы прошли с 13 по 27 ноября при поддержке регионального ведомства, автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» совместно с адвокатом Ринатом Мещеровым.
На круглых столах обсуждались типовые ошибки, допускаемые предпринимателями в ходе обращения за судебной защитой, а также те действия, которые необходимо совершить для того, чтобы максимально обезопасить свой бизнес. Участники круглых столов узнали способы разрешения возникающих ситуаций в досудебном порядке.
Особое внимание спикеры уделили вопросам целесообразности организации собственного юридического подразделения, обращения к адвокатам за квалифицированной юридической помощью.
Видеозаписи «круглых столов» доступны на сайте: https://law-mosreg.ru/.
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