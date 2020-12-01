РИАМО - 1 дек. Минувшей осенью в подмосковных лесах потерялись порядка 350 человек, всего в систему-112 поступило 898 обращений от заблудившихся людей, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Теплая осень этого года располагала к лесным прогулкам. За три месяца в лесах Подмосковья заблудилось почти 350 человек. И ноябрь был самым спокойным – всего семь человек не смогли выйти из леса самостоятельно», - сказала председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

С начала года сотрудники МЧС, участковые лесничие, а также поисковые отряды «Лизы Алерт» вывели из подмосковных лесов почти 1,2 тысячи человек. В основном терялись люди старше 50 лет. Пять пропавших в лесу человек до сих пор не найдены, еще пять погибли.

Большое всего людей терялось в лесничествах: Клинское, Наро-Фоминское, Звенигородское, Дмитровское, Подольское, Волоколамское, Московское учебно-опытное, Истринское, «Русский лес», Орехово-Зуевское и Бородинское.