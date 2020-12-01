РИАМО - 1 дек. Компания «Барилла» расширяет производство на территории Московской области, она построит в Ступине производственный комплекс, который будет состоять из двух объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Будет построена мельница для перемола твердых сортов пшеницы и завод по производству пасты, рассчитанный на четыре-шесть производственных линий», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Общий объем инвестиций в проект составит 130 миллионов евро. В настоящий момент предприятие приступило к строительству мельницы.

«Уже забиты 100% свай в количестве 1645 штук, ведется армирование конструкций, а также идут бетонные работы по фундаментам», — отметил Воскресенский.

Он добавил, что объем инвестиций в строительство мельницы составит 62 миллиона евро. Она будет перерабатывать порядка 680 тонн зерна в день. Это около 161,3 тысячи тонн зерна в год. Запуск мельницы планируется осуществить в четвертом квартале 2022 года.

Для жителей городского округа Ступино после запуска нового объекта создадут более 200 новых рабочих мест.