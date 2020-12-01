РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Двоим участникам битвы за Москву, живущим в подмосковном Красногорске, выплатят матпомощь в размере 20 тысяч рублей, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

В связи с празднованием 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о выплате единовременной материальной помощи лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», в размере 20 тысяч рублей.

«В настоящее время на территории городского округа Красногорск проживает два участника Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Москвы», - говорится в сообщении.

День воинской славы - День начала контрнаступления Красной армии против войск Третьего рейха в битве под Москвой - отмечают в России 5 декабря. Рубеж обороны Москвы проходил в деревнях Нефедьево и Козино в Красногорске, в начале декабря 1941 года здесь развернулись ожесточенные бои. На месте сражений установлен мемориал защитникам столицы.

В 2016 году губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон о присвоении деревне Нефедьево почетного звания населенного пункта воинской доблести.