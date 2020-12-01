РИАМО - 1 дек. В Москве согласовали проектную документацию для строительства комплекса жилых домов по программе реновации в проезде Черепановых в районе Коптево, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, на первых этажах жилых домов появятся общественные помещения и центр информирования населения.

«В скором времени в проезде Черепановых начнется строительство жилья для участников программы реновации. Мосгосэкспертиза уже согласовала проект строительства трех жилых корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой», — сказал Леонов.

Всего в комплексе запроектировали 482 квартиры: 256 однокомнатных, 164 двухкомнатных, 60 трехкомнатных и две четырехкомнатных. В каждом корпусе установят по четыре лифта.

Кроме того, появится подземная автостоянка, предназначенная для постоянного хранения легковых автомобилей.