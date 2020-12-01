РИАМО - 1 дек. За 11 месяцев 2020 года на автомобильных дорогах Подмосковья погибло 678 человек, показатель смертности упал на 9,5% (снижение на 70 человек) относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На железной дороге в этом году погибло 248 человек. Снижение произошло на 100 человек, то есть на 29%.

«Всего за 11 месяцев сохранили 170 жизней», — говорится в сообщении.

В Подмосковье проводятся мероприятия быстрого реагирования в местах ДТП. Кроме того, смертность снизилась и благодаря работе камер фотовидеофиксации на дорогах региона.

Достичь снижения смертности также удалось благодаря мероприятиям по повышению безопасности на дорогах, проведенным в 2019 году.