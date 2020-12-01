РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. С начала текущего года в администрации Люберец исполнили примерно 550 поручений главы городского округа Владимира Ружицкого, большинство основаны на обращениях жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего с начала 2020 года было дано 572 поручения сотрудникам администрации. Многие поручения основаны на обращениях жителей городского округа. Из них исполнено порядка 550, находятся в работе – 19, не исполнено – три», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что из неисполненных осталось еще произвести работы по сносу разрушенных гаражей по адресу: поселок Октябрьский, улица Школьная, дом №2, корпус 1. А также привести в порядок территорию у дома №1 по улице Юбилейной, огородить забором строительную площадку у дома №18 по улице 8 Марта.