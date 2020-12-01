РИАМО - 1 дек. К 2023 году в столице появится не менее 600 зарядных станций для автомобилей на электрической тяге, станции лучше всего ставить там, где жители чаще всего проводят время, сообщила советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Александра Шумская.

«Чтобы на улицах Москвы появилось больше электроавтомобилей, в первую очередь нужно развивать зарядную сеть. Жители часто обращаются в департамент с просьбами установить станции рядом с их домом или работой. Мы учитываем их пожелания, таким образом формируем нашу адресную программу, где к 2023 году запланирована установка не менее 600 зарядных станций», - сказала Шумская в ходе форума «Экоманифест».

Она добавила, что станции лучше всего ставить там, где жители чаще всего проводят время – у жилых домов, торговых центров, кафе.

«Например, быстрые зарядные станции мы планируем устанавливать рядом с различными магазинами. Чтобы человек, поставив свою машину на зарядку, смог зайти в магазин на 20 минут и, вернувшись, уехать уже с полной зарядкой», - добавила Шумская.