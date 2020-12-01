РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Более одного миллиарда рублей направят на реконструкцию и строительство объектов образования в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Бюджет Подмосковья на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят Мособлдумой.

«В 2021 году закончится строительство пристройки к зданию школы №59 в деревне Марусино. Из областного бюджета на его реализацию выделено 597,7 миллиона рублей. На данный момент выполнены монолитные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 сентября 2021 года. Также более 400 миллионов рублей выделено на строительство детского сада на 350 мест в ЖК «Люберецкий». Администрацией муниципалитета получено положительное заключение проектной документации, строительство объекта начнется в 2022 году», – сказала начальник управления образованием, член местного политсовета партии «Единая Россия» Виктория Бунтина.

По ее словам, капитальный ремонт детского сада №12 и гимназии №1 перенесен на 2022 год. На него выделено в общей сложности более 160 миллионов рублей.

«При подготовке главного финансового документа региона приоритеты не изменились: удалось сохранить социальную направленность – это 84% расходов. На программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в Подмосковье выделено 24 миллиарда рублей», – заключается в материале.