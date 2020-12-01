РИАМО - 1 дек. В столице ожидаются девятибалльные пробки в вечерний час пик, дороги разгрузятся только после 20:30, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«До девяти баллов — такую загруженность ждем сегодня в пиковые часы. <…> Планируйте свой маршрут заранее. На дорогах станет легче после 20:30», — отмечается в материале.

Затруднения в движении будут в центре, на ТТК и МКАД, на шоссе Энтузиастов, Щелковском, Волоколамском шоссе, на Рязанском проспекте и проспекте Мира.

Проезд по Ленинградскому шоссе займет до 70 минут вместе 15. На Профсоюзной улице можно потерять около часа.

Местами ожидаются пробки рядом с «РЖД Ареной», там пройдет футбольный матч между «Локомотивом» и «Зальцбургом».