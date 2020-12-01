РИАМО - 1 дек. Подмосковные парки культуры и отдыха активно готовятся к встрече Нового года, в этом году парки украсят 98 елок, сейчас идет их установка и оформление, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Жители Подмосковья этой зимой смогут не только покататься на катках, горках и лыжных трассах, но также и согреться возле теплых зон, которые будут организованы в парках Подмосковья», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Для гостей собираются залить 54 катка и проложить 48 лыжных трасс. Там же будут функционировать 100 возводимых и на естественных рельефах зимних горок.

В этом году парки культуры и отдыха Московской области присоединились к акции «Почта Деда Мороза», организованной фондом «Путь Детства». В 30 парках культуры и отдыха, одном сквере, одном лесопарке региона, а также в ТЦ «МЕГА Белая Дача» появятся специальные почтовые ящики для писем.

Все письма, опущенные детьми в почтовый ящик, лично сотрудниками министерства благоустройства Московской области и участниками благотворительного фонда «Путь Детства» будут доставлены Деду Морозу в Великий Устюг.