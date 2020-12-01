РИАМО - 1 дек. Велосипедами проката в Москве с начала текущего года воспользовались 5,7 миллиона раз, что на 700 тысяч больше, чем в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Закончился самый длинный сезон за время работы велопроката в Москве. <…> Велосипед стал одним из самых популярных видов транспорта», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, если в 2021 году снова будет хорошая погода, то велопрокат планируется открыть пораньше.

Велосезон в столице завершился 30 ноября. Станции проката «ВелоБайк» на территории города закрылись.

Ранее велосезон из-за теплой осени в городе продлевали.