РИАМО - 1 дек. Подмосковье стало лидером по числу участников на международном квесте «За пределами», который посвящен событиям Второй мировой войны, а также Нюрнбергскому процессу и представляет собой детально продуманную историю в формате онлайн, основанную на воспоминаниях ветеранов и архивных документах, говорится в сообщении пресс-службы ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области.

Организованный Волонтерами Победы квест был доступен на четырех языках, а его участниками стали не только субъекты РФ, но и 59 стран мира. Количество участников трансляции превысило отметку в 120 тысяч человек, где 1,13 тысячи – участники квеста из Подмосковья. Это число позволяет говорить о лидерстве региона среди 85 субъектов России.

«Приятно, что в Подмосковье с каждым годом набирает популярность тема Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти. Еще три года назад она находила отражение в отдельных небольших проектах и выпуске новостей на 9 мая. Лидерами по числу участников Московская область стала не просто так - важно заинтересовать, показать различные форматы», – сказал председатель регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин.

Он добавил, что сам не знает людей, которые относились бы равнодушно к истории победы после встречи с ветераном ВОВ. Таким образом, развитие существующих направлений, а также постоянный поиск способа иначе представить изучение истории – вещи, которыми организация займется в 2021 году.

Партнерами квеста стали свыше 30 крупных общественных организации как в России, так и за рубежом, включая Всемирный координационный совет соотечественников, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Всемирную ассоциацию выпускников высших учебных заведений, Государственный центральный музей современной истории России, Русскую гуманитарную миссию, Российское историческое общество, МГИМО, МПГУ, МИРЭА, РГГУ и Российское движение школьников.

По легенде участники квеста – члены журналистского сообщества. В рамках исторического квеста они должны предотвратить информационную катастрофу, а для этого было необходимо решить логические, математические, исторические и другие задания. В онлайн-режиме они посетили музеи в разных точках мира, услышали показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, а также ознакомились с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса.