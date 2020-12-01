РИАМО - 1 дек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ряде научно-исследовательских центров РФ разрабатывают вакцину против ВИЧ-инфекции, уже есть прототипы, сообщается на сайте kp.ru.

Разработкой препарата в том числе занимается центр «Вектор», в котором создали вакцину против Covid-19 «ЭпиВакКорона».

«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет. У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы», — сказала Попова.

Она добавила, что Россия использует все возможности для завершения создания отечественной вакцины от ВИЧ.​