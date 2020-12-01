РИАМО - 1 дек. Свыше тысячи гектаров земли и 112 объектов капитального строительства с начала 2020 года были переданы в собственность Подмосковья и округов из федеральной собственности с целью развития региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Передача земли и объектов капитального строительства из федеральной собственности в муниципальную собственность и собственность Московской области – важная часть работы по управлению имущественными активами на территории Подмосковья. Во взаимодействии с федеральными структурами нам удается находить объекты, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот и принести пользу жителям Московской области», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что на минувшей неделе в собственность Подмосковья передали 28 гектаров земли, предназначенной для строительства и обслуживания региональных автодорог, а в муниципальной собственности оказалось общежитие в городском округе Домодедово на 216 мест, где живут люди. Так, органы госвласти региона и местного самоуправления будут управлять этим имуществом и заботиться о создании комфорта для своих жителей.

С начала 2020 года свыше 700 гектаров передано под реализацию инвестпроектов, а 72 гектара – в городской округ Шатура, где будет создан индустриальный парк. 36,6 гектара под четырьмя существующими СНТ были переданы в собственность Звездного городка. Так, люди получат возможность оформить права на свои участки. Еще 95 гектаров передали в собственность Подмосковья под строительство, обслуживание и содержание автодорог регионального значения.

В городские округа Черноголовка, Балашиха и Дмитровский были переданы объекты капитального строительства, среди которых квартиры, объекты ЖКХ и другие.