РИАМО - 1 дек. В Подмосковье до конца текущего года пройдет семь аукционов на право аренды земли, которая находится в собственности региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала года, несмотря на самоизоляцию, нам удалось провести 12 аукционов на право аренды областной земли. До конца года будут проведены еще семь, на которых мы предложим участки, расположенные в городских округах Электросталь, Одинцовский, Дмитровский, Домодедово и других общей площадью 1,8 гектара», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что в аукционы, которые пройдут до конца года, включено три земельных участка. Они были подобраны в рамках госпрограммы помощи малому и среднему бизнесу, как следствие, за них смогут бороться только представители МСП.

Суммарная стоимость предметов торгов составляет около 3 миллионов рублей.

Ознакомиться с лотами можно на официальном портале торгов по ссылке или на сайте Минмособлимущества.