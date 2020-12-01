РИАМО - 1 дек. На Калужско-Рижской линии метро столицы начал курсировать первый поезд «Москва-2020», в этих поездах ниже уровень шума, чем у составов предыдущих поколений, и больше USB-зарядок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На Кольцевой линии таких поездов уже три.

«Напоминаем, почему «Москва-2020» — лучший из всех поездов: здесь очень тихо — уровень шума на 15% ниже, чем у предшественников. В каждом вагоне — автоматическая система обеззараживания воздуха», — говорится в сообщении.

Кроме того, в поездах «Москва-2020» в пять раз больше USB-разъемов для зарядки гаджетов. Они находятся рядом с сиденьями.

В поезде широкие двери и межвагонные переходы, что обеспечивает ускоренную посадку в состав и свободный проход по всему поезду. Двери остеклены почти полностью.