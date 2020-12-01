РИАМО - 1 дек. С 12 по 14 декабря не будет движения поездов на участке «Нижегородская» – «Лефортово» Некрасовской линии метро, там готовят к открытию новую станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новая станция будет работать в составе Некрасовской линии.

«По участку «Нижегородская» — «Авиамоторная» — «Лефортово» в дни ограничений будет ходить автобус КМ», — говорится в сообщении.

Станция «Электрозаводская» позволит свыше 10 тысячам человек экономить до 20 минут при поездках в соседние районы. Также открытие данной станции сделает свободнее на 10% одноименную станцию метро на Арбатско-Покровской линии.

При этом на Бакунинской и Большой Семеновской улицах станет на 7% меньше автомобилей.