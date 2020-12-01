РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 дек. Власти городского округа Мытищи и немецкого округа Дюрен обсудили совместные планы на онлайн-конференции между Россией и Германией, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Муниципальное и региональное сотрудничество как мосты взаимодействия. Посвящается памяти 75-летия окончания Второй мировой войны» - под таким названием состоялась конференция, организованная Германо-Российским форумом и международной ассоциацией «Породненные города». Ввиду невозможности провести мероприятие в Берлине из-за пандемии было решено сделать это в формате видеосвязи.

«Встречаясь и дружески общаясь, проводя интересные совместные мероприятия, люди никогда не будут больше стрелять друг в друга, потому что имеют общие интересы, живут одними и теми же надеждами. Как мало молодых людей в Германии знают роль русских во Второй мировой войне, и наша задача – постоянно просвещать их в этом, усилить взаимодействие нашей молодежи. И мы с большим нетерпением ждем новых встреч с нашими друзьями из Мытищ!» - сказал ландрат округа Дюрен Вольфганг Шпельтхан.

Отношения на государственном уровне переживают глубокий кризис. И помочь наладить нормальное общение могут партнерские связи муниципалитетов, которые выстраивались десятилетиями и поддерживаются на хорошем уровне и сегодня. Такой реально действующей, активной «народной дипломатией» могут похвалиться Мытищи и Дюрен.

«Многолетний школьный обмен, частые профессиональные контакты, спортивные соревнования, знакомство жителей обоих побратимских округов с культурой России и Германии – эти моменты особо выделил в своем выступлении Шпельтхан. Участие в конференции приняли ведущие специалисты германо-российского сотрудничества, руководители регионов и муниципалитетов-партнеров обеих стран, включая Мытищи и побратимский Дюрен», - отмечается в материале.

Сегодня активно взаимодействуют 110 пар городов-партнеров России и Германии. И уже в ближайшее время их станет больше. На конференции выразили желание «породниться» Тула и Веймар, еще несколько городов готовы также вступить в побратимское движение.

Официальные соглашения о партнерстве можно будет подписать в июне следующего года в Калуге, где будет проходить знаковое для наших стран мероприятие – XVI Конференция городов-партнеров России и Германии. Участие в ней обязательно примет и делегация городского округа Мытищи.