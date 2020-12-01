РИАМО - 1 дек. Следственный комитет РФ опроверг информацию о проверке высказываний оппозиционера Алексея Навального на экстремизм, сообщается на сайте ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что СК России проверяет высказывание Навального во время эфира на радио «Эхо Москвы» на экстремизм. Сам эфир был 27 апреля.

«Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А. Навального не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что Следственный комитет РФ всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве.