РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Учащимся начальных классов городского округа Люберцы предложили проверить знания правил дорожного движения в ходе Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На портале «Учи.ру» стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Принять участие в ней могут ученики начальных классов с 30 ноября по 11 декабря. На прохождение олимпиады будет дан 1 час. Необычные вопросы заставят юных участников нестандартно взглянуть на правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

Олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и рассчитана на освоение учениками начальных классов основ безопасного поведения на дорогах. Участие в онлайн-занятии бесплатное.