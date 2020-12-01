РИАМО - 1 дек. Незначительное задымление в административном здании на проспекте Вернадского в Москве произошло из-за нештатного срабатывания системы порошкового пожаротушения на цокольном этаже, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о задымлении поступило в МЧС в 12:45. Людей вывели из здания до прибытия пожарно-спасательных сил.

«Отделения провели проверку помещений, возгорания не обнаружено», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.