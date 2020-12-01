РИАМО - 1 дек. Незначительное задымление в административном здании на проспекте Вернадского в Москве произошло из-за нештатного срабатывания системы порошкового пожаротушения на цокольном этаже, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о задымлении поступило в МЧС в 12:45. Людей вывели из здания до прибытия пожарно-спасательных сил.
«Отделения провели проверку помещений, возгорания не обнаружено», - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.
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