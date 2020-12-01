РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Почта Деда Мороза начала работать в парке подмосковного Красногорска в первый день зимы, 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В городском парке начала работу Почта Деда Мороза. С 1 по 20 декабря в резиденции Деда Мороза в городском парке будет размещен специальный ящик, куда все желающие смогут опустить свои письма. Отличить его можно по зимнему декору и надписи «Почта Деда Мороза», - говорится в сообщении.

Юные красногорцы могут написать о своих мечтах, желаниях и планах, положить письмо в конверт, указать адресата «Дедушке Морозу», свое имя и обратный адрес с индексом.

«Все письма будут собраны, бережно упакованы и доставлены в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза», - заключается в материале.