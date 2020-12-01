РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 дек. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил ремонт двух школ и одного детского сада, куда были выделены финансовые средства по программе инициативное бюджетирование, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Депутат проверил ход ремонта в Литвиновской и Огудневсих школах №№29 и 28 и в третьем корпусе детского сада №50 «Ручеек». В Огудневской школе проходят работы по ремонту холла и лестницы. В Литвиновской школе завершился ремонт раздевалок спортзала и двух классов. В детском саду идет ремонт лестничного марша и помещений групп.

«В целом ремонт я оцениваю положительно, видно, что во всех трех случаях он сделан не на скорую руку и качественно. В целом этот год показал, что и программа инициативного бюджетирования дала свой результат. В первую очередь оно введено, чтобы жители могли совместно участвовать в определении первоочередных проектов, которые могут быть реализованы на территории округа», - сказал Черкасов.

С этого года введена новая система распределения депутатских средств. Если ранее сам депутат по своему усмотрению распределял средства, то теперь распределение денежных средств происходит через портал «Добродел», на которые выставлены инициативными группами проекты по строительству площадок или необходимому ремонту учебных заведений. Несколько таких проектов, набравших большее количество голосов, получают финансирование.

Однако инициативное бюджетирование подразумевает и финансовые вложения самих победителей, теперь 89% средств поступают из области, 10% из муниципалитета и 1% оплачивают сами победители.