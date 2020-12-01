Несмотря на то, что на улице плюсовая температура, по календарю зима уже наступила. А это значит, что в ближайшее время любители горных лыж и сноубордов смогут достать свою экипировку из дальних углов и с ветерком прокатиться в одном из спортивных комплексов Московского региона. Трассы можно будет использовать, когда установятся подходящие погодные условия. Для этого нужно, чтобы в течение недели продержалась температура не выше минус 3 градусов. А пока есть время выбрать, куда именно отправиться. Подробности – в гиде РИАМО.

Север

Спортивный курорт «Сорочаны»

Один из самых популярных горнолыжных курортов – «Сорочаны» – находится в 50 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, между поселком Деденево и Яхромой. На горе высотой 225 метров располагаются 10 трасс шириной до 70 метров и протяженностью до 1050 метров. Здесь найдутся склоны как для начинающих, так и для продвинутых горнолыжников и сноубордистов. На вершины гостей доставляют кресельные канатные дороги и бугельные подъемники. Кроме этого, в «Сорочанах» оборудована 400-метровая горка для сноутюбинга. На нее поднимает специальный буксировочный лифт. Для удобства посетителей на территории комплекса есть пункт проката, мастерская по ремонту и тюнингу оборудования, несколько кафе и ресторанов.

Где: Московская обл., Дмитровский г. о., дер. Курово, д. 68

Сайт: https://sorochany.ru/

Ски-пасс: уточнять на сайте после старта зимнего сезона

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Спортивный парк «Волен»

Недалеко от «Сорочан» располагается еще один горнолыжный курорт – «Волен». На его территории есть 14 профессионально подготовленных трасс разных уровней сложности, горка для сноутюбинга, каток, пункт проката оборудования и школа катания. Также в спортивном парке работают рестораны и кафе, банный комплекс и детская игровая комната. Гости, которые хотят остановиться здесь на какое-то время, могут забронировать номер в гостинице или снять отдельный коттедж.

В ближайшую субботу, 5 декабря, в «Волене» обещают открыть для катания три склона, в том числе один учебный.

Где: Московская обл., Дмитровский г. о., г. Яхрома, ул. Троицкая, д. 1

Сайт: https://www.volen.ru/

Ски-пасс: один подъем – 40 рублей в будни, 80 рублей в выходные и праздники

Горнолыжный курорт «Степаново»

Трассы «Степаново» входят в состав спортивного парка «Волен» – они находятся в нескольких километрах от основного курорта. Всего здесь восемь склонов – два учебных, два простых, один средней сложности и три с крутыми перепадами. Протяженность самого длинного – 900 метров. Кроме горок, на территории комплекса есть службы проката и инструкторов, камера хранения, игровая комната, медпункт, ски-сервис и несколько кафе.

Где: Московская обл., Дмитровский г. о., дер. Степаново

Сайт: https://www.volen.ru/stepanovo

Ски-пасс: один подъем – от 80 рублей в будни, от 160 рублей в выходные и праздники

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Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева расположен в 40 километрах от МКАД, на самой высокой точке Клинско-Дмитровской горной гряды. В парке оборудованы трасса для беговых лыж, горка для тюбингов, каток и девять горнолыжных склонов с восемью современными канатными дорогами. Трасса для детей оснащена специальным беби-лифтом. Протяженность самого длинного спуска – 600 метров. Для удобства гостей на территории есть пункт проката и ski-сервис. Отдав должное зимним видам спорта, отдыхающие в комплексе могут арендовать домик шале или номер в гостинице, посетить спа-центр, караоке или перекусить в ресторане.

В сети есть информация, что в прошлые годы на парковке происходили кражи – будьте осторожнее.

Где: Московская обл., Дмитровский г. о., дер. Шуколово

Сайт: https://www.shukolovo.ru/

Ски-пасс: бугельный подъемник в будни – от 30 рублей, в выходные – от 65 рублей; кресельный подъемник в будни – от 45 рублей, в выходные – от 85 рублей

Парк «Яхрома»

Еще одно популярное место на севере Подмосковья у поклонников зимних видов спорта – парк «Яхрома». В комплексе есть горнолыжные склоны для новичков и спортсменов разных уровней подготовки, тюбинг-парк, каток и необычный аттракцион под названием «Тобоган». Последний представляет из себя рельсовую трассу с виражами, по которой двигаются тележки, – разгоняются они благодаря весу седоков. Протяженность самого длинного склона – 650 метров. Те, кто только начинают кататься, могут взять оборудование в аренду и воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. На территории парка также есть рестораны и спа-центр, для бронирования доступны номера в гостинице и коттеджи.

Где: Московская обл., Дмитровский г. о., г. Яхрома

Сайт: https://yahroma-park.ru/

Ски-пасс: один подъем в будни – 30 рублей, в выходные – 60 рублей

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Восток

Горнолыжный комплекс «Лисья гора»

Горнолыжный комплекс «Лисья гора» находится в семи километрах от МКАД, в городе Балашихе, на берегу реки Пехорки. В распоряжении гостей парка пять склонов для спортсменов с разным уровнем подготовки, учебная трасса, оборудованная беби-лифтом, и горка для катания на тюбингах. Все спуски оснащены системами оснежения, что позволяет использовать их вплоть до середины апреля. На вершины гостей доставляют подъемники бугельного типа. Протяженность самого длинного склона – 400 метров. Начинающие лыжники и сноубордисты могут воспользоваться услугами инструкторов. На территории парка есть пункт проката, ски-сервис и фуд-корт, где можно перекусить блинчиками, хот-догами, супами, пирожками и согреться чаем, кофе или напитками из имбиря и шиповника.

Где: Московская обл., г. о. Балашиха, Леоновское шоссе

Сайт: http://foxrock.su/

Ски-пасс: один подъем в будни – 60 рублей, в выходные и праздники – 100 рублей

Горнолыжный клуб Гая Северина

Склоны горнолыжного клуба Гая Северина находятся в 18 километрах от Москвы по Новорязанскому шоссе, на территории памятника природы «Боровский курган». Всего в комплексе четыре трассы, две из них учебные, предназначенные для тех, кто только начинает осваивать горные лыжи или сноуборд. Протяженность самой длинной – 420 метров, перепад высот на ней составляет 65 метров. Все склоны оборудованы буксировочными подъемниками безопорного типа.

Администрация клуба уделяет особое внимание безопасности – все спуски хорошо освещены, во всех опасных местах установлены улавливающие сети и специальные маты. На территории работают инструкторы, пункт проката и магазин, где можно приобрести всю необходимую экипировку.

Где: Московская обл., Раменский г.о., пос. им. Тельмана, ул. Курганная, д. Чулково

Сайт: https://chylkovo.ru/

Ски-пасс: подъем в будни – 50 рублей, в выходные – 90 рублей

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Юг

Горнолыжный комплекс «Красная горка»

официальная страница горнолыжного копмлекса в социальной сети "ВКонтакте"

Комплекс находится в 14 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе, недалеки от реки Пахры. На территории есть три трассы длиной от 100 до 380 метров, включая детский склон с отдельным подъемником. В 2013 году здесь создали систему искусственного оснежения. Для сноубордистов поблизости обустроен небольшой сноупарк, в котором можно отрабатывать несложные фигуры. Также на территории есть горка для катания на тюбингах, пункт проката, школа катания, медпункт, паркинг и кафе.

По состоянию на 1 декабря в «Красной горке» открыт учебный склон.

Где: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр., д. 8А

Сайт: http://www.podolsksnow.ru/

Ски-пасс: один подъем с понедельника по четверг – 35 рублей до 17:00, 45 рублей после 17:00; пятница – 35 рублей до 17:00, 50 рублей после 17:00; в выходные и праздники – 65 рублей до 17:00, 60 рублей после 17:00; на учебном склоне – 300 руб./час

Экстрим-парк «Фристайл»

страница Экстрим-парк "Фристайл" Вконтакте

Парк «Фристайл» находится на берегу Большого Дзержинского карьера. Летом здесь катаются на сапсерфе и вейкборде, зимой – на лыжах, сноуборде и тюбингах. В комплексе есть отдельный склон для спуска на «ватрушках» и восемь трасс разных уровней сложности. Протяженность самой длинной из них – 275 метров. Наверх спортсменов доставляют подъемники бугельного типа. На территории «Фристайла» открыты парковка, пункт проката, ski-сервис, раздевалка, кафе, работают детская горнолыжная школа и профессиональные инструкторы. Те, кто хочет получить максимум адреналина от пребывания в парке, могут взять напрокат снегоход и поколесить на нем по лесополосе и замерзшему озеру.

Где: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 19

Сайт: https://parkfreestyle.ru/

Ски-пасс: один подъем в будни – 40 рублей, в выходные – 60 рублей

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Запад

Спортивный комплекс «Лата Трэк»

Спорткомплекс «Лата Трэк» находится в Крылатском. В зимнее время здесь функционируют восемь подъемников бугельного типа и четыре склона для катания на лыжах и сноуборде. Длина основной трассы составляет 350 метров. Помимо прочего, в комплексе можно покататься и на тюбинге.

Одна из особенностей «Лата Трэка» – сноупарк с фигурами, трамплинами и перилами для занятий в направлении фристайл. В нем установлена единственная в Москве наклонная подушка и оборудована линия для слоупстайла. В комплексе работают инструкторы, есть пункт проката.

Где: г. Москва, ул. Крылатская, д. 1

Сайт: http://spusk.ru/

Ски-пасс: один подъем в будни до 17:00 – 50 рублей, после 17:00 – 70 рублей; в выходные и праздники до 17:00 – 140 рублей, после 17:00 – 90 рублей

Всесезонный горнолыжный комплекс «Снеж.ком»

Всесезонный комплекс «Снеж.ком» расположен в Красногорске. В нем находится один из самых протяженных в Европе искусственных склонов. Его длина – 365 метров, ширина – 60 метров, а перепад высоты на нем составляет 65 метров. Трасса расположена в здании, поэтому кататься здесь можно и зимой, и летом. На вершину гостей доставляют подъемники – кресельный, бугельный и беби-лифт. Здесь же функционирует и сноуборд-парк с фигурами для джиббинга. Кроме того, в комплексе есть фитнес-клуб, каток, аквазона, ski-сервис, специализированные магазины и несколько кафе.

Где: Московская обл., г. о. Красногорск, Красногорский б-р, д. 4

Сайт: http://snej.com/

Ски-пасс: 1 час катания в будни – 1000 рублей, в выходные – 1500 рублей

Горнолыжный комплекс в «Лужки.клуб»

сайт luzhki.com

В доме отдыха «Лужки.клуб» в Истре есть оборудованный горнолыжный комплекс с тремя склонами длиной до 450 метров, канатно-кресельной канатной дорогой, которая поднимает спортсменов наверх за четыре минуты, системой искусственного оснежения и пунктом проката. Для тех, кто только начинает кататься, работает школа инструкторов. Местный учебный склон длиной 150 метров оснащен удобным и безопасным траволатором со снегозащитным куполом. На территории базы отдыха, помимо трасс, есть рестораны, спа-центр, детский игровой комплекс, фитнес-зона и ледовый дворец. Для проживания здесь получится арендовать номер в гостинице или таунхаус.

Обратите внимание – для пребывания на территории и полного доступа ко всем видам досуга и услуг необходимо приобрести клубную карту.

Где: Московская обл., г. о. Истра, территория дома отдыха «Лужки.клуб»

Сайт: https://www.luzhki.com/

Ски-пасс: целый день катания в будни – 1500 рублей, в выходные – 3000 рублей