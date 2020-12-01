РИАМО - 1 дек. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Сергиевом Посаде (134), Одинцове (73) и Королеве (66), всего за это время в области зафиксировали 1104 случая инфицирования, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

В Раменском за сутки выявили 54 случая заражения, в Красногорске — 47, в Бронницах - 46, в Зарайске — 44, в Клину — 42, в Дмитрове и Орехово-Зуеве — 40.

В Пушкине - 34, в Подольске и Балашихе — 33, в Коломне и Солнечногорске — 28, в Ступине — 23, в Лобне и Воскресенске — по 22.

Еще 20 новых случаев выявили в Щелкове, по 18 — в Шаховской и Ленинском, 15 — Волоколамске, по 14 — в Наро-Фоминске, Дубне и Шатуре, по 13 — в Лыткарине, Истре и Дзержинском, 12 — в Чехове, 11 — в Краснознаменске.

Еще по десять случаев выявили в Егорьевске и Фрязине, по девять — в Жуковском, Можайске и Серпухове, по восемь — в Богородском, Электростали и Реутове. Еще по семь случаев зафиксировали в Лосино-Петровском, Луховицах, Мытищах, по пять — в Рошале, Рузе, четыре — в Ивантеевке.

Два — в Долгопрудном, Красноармейске, Озерах и Лотошине, по одному — в Домодедове, Власихе, Люберцах, Черноголовке, Павловском Посаде и Талдоме. Ни одного случая не выявили в Котельниках, Звездном городке, Кашире, Молодежном, Электрогорске, Химках, Серебряных Прудах, Протвине и Пущине.

За сутки также выздоровели 627 человек, умер 21 пациент. Всего на данный момент в Московской области выявлено 112 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 2092 человека. Выздоровели и выписались 80 474 пациента.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Завод по производству вакцины от Covid‑19 откроется в Москве до конца года. Город продолжает запускать новые проекты, несмотря на пандемию.

- Некоторые салоны красоты, бани и музеи в Москве ввели систему чек‑инов. Также по QR-кодам пускают в некоторые школы танцев, боулинг-клубы и бильярдные.

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.