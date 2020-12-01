РИАМО - 1 дек. С 12 по 22 декабря в московском метро будет ограничено движение поездов на Большой кольцевой и Солнцевской линиях, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ограничения связаны с тем, что сразу несколько новых станций Большой кольцевой линии будут интегрировать с действующими участками подземки.
Также с 12 по 22 декабря на Солнцевской линии поезда, следующие от «Рассказовки» в центр, после «Парка Победы» поедут до станции «Деловой центр», которая станет конечной.
На время ограничений для пассажиров запустят бесплатный автобус КМ, который будет курсировать на участке МЦК «Хорошево» – «Полежаевская» – «ЦСКА».
Новые станции Большой кольцевой линии сделают поездки комфортнее как для пассажиров метро, так и для автолюбителей.
Ежедневная дорога станет на 40 минут короче более чем для 40 тысяч москвичей, которые пользуются городским транспортом. Автолюбители смогут быстрее добираться до пункта назначения благодаря разгрузке дорог: на улице Нижние Мневники станет свободнее на 11%, на Звенигородском шоссе — до 8%.
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