РИАМО - 1 дек. С 12 по 22 декабря в московском метро будет ограничено движение поездов на Большой кольцевой и Солнцевской линиях, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения связаны с тем, что сразу несколько новых станций Большой кольцевой линии будут интегрировать с действующими участками подземки.

«С 12 по 22 декабря будут закрыты станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии. На участке «ЦСКА» – «Савеловская» поезда будут ходить с увеличенным интервалом. На участке «ЦСКА» – «Парк Победы» движения поездов не будет», - говорится в сообщении.

Также с 12 по 22 декабря на Солнцевской линии поезда, следующие от «Рассказовки» в центр, после «Парка Победы» поедут до станции «Деловой центр», которая станет конечной.

На время ограничений для пассажиров запустят бесплатный автобус КМ, который будет курсировать на участке МЦК «Хорошево» – «Полежаевская» – «ЦСКА».

Новые станции Большой кольцевой линии сделают поездки комфортнее как для пассажиров метро, так и для автолюбителей.

«Октябрьское поле» разгрузится на 28%, «Щукинская» — на 11%, «Полежаевская» — на 26%. На станции «Хорошево» МЦК станет на 24% свободнее», - уточняется в материале.

Ежедневная дорога станет на 40 минут короче более чем для 40 тысяч москвичей, которые пользуются городским транспортом. Автолюбители смогут быстрее добираться до пункта назначения благодаря разгрузке дорог: на улице Нижние Мневники станет свободнее на 11%, на Звенигородском шоссе — до 8%.