РИАМО - 1 дек. Электропоезда, следующие в сторону Москвы, начали останавливаться у модернизированной платформы №1 остановочного пункта Есино Горьковского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«На остановочном пункте были заменены конструктивные элементы и покрытие платформы, установлены краевые балки с антискользящим покрытием. Для маломобильных пассажиров был смонтирован пандус, а для слабовидящих пассажиров на платформе уложены полосы безопасности из тактильной плитки», - говорится в сообщении.

Еще удалось установить светодиодное освещение нового поколения, навесы для защиты от осадков, электронные табло, система аудионформирования, обновлена навигация, новые лавочки и урны.

Во время реконструкции была возведена временная деревянная платформа, чтобы пассажиры ей могли пользоваться.

В общественном транспорте нужно обязательно надевать маски и перчатки. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.