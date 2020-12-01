РИАМО - 1 дек. В Москве объявили победителей конкурса на соискание грантов мэра в области культуры и искусства, в этом году конкурс впервые проходил в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Жюри оценивали заявки и видеовыступления участников в возрасте от семи до 20 лет. Отборочные этапы закончились 29 ноября.

«Результаты конкурса опубликованы на mos.ru в разделе, посвященном грантам мэра Москвы в сфере культуры и искусства», - говорится в сообщении.

Победители получат гранты в размере от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей — в коллективных.

«В этом году размер грантового фонда составил 3,74 миллиона рублей», - добавляется в сообщении.



Так, в номинации «Гитара» лауреатом первой степени стала Елизавета Ракушина, в номинации «Народные инструменты» среди учащихся - Рината Юсупова, среди студентов - Никита Александров. Лучшей в «Фольклоре» среди учащихся объявили Полину Дмитриеву, среди студентов - Екатерину Казееву.

В номинации «Фортепьяно» лучшим среди учащихся стал Андрей Тубалов, студентов - Варвара Кутузова. Лауреатом первой степени в номинации «Оркестровые струнные инструменты» среди учащихся стала Валерия Свичкаренко. Лучшей среди студентов в этой номинации стала Дарья Румянцева.



В номинации «Орган, клавесин» лауреатом первой степени стала Полина Юдина. В номинации «Академический вокал» - Валерия Кузнецова среди учащихся и Диляра Калимуллина среди студентов.

В категории «Ансамбль» лауреатом первой степени стал ансамбль домристов «Диамант». В номинации «Живопись и декоративное прикладное искусство» среди учащихся победила Ульяна Пестова, среди студентов - Таисия Зубцова. Лучшей в номинации «Классическая хореография» среди учащихся стала Варвара Гарькина, среди студентов - Алеся Лазарева.

Среди тех, кто соревновался в номинации «Архитектура и дизайн», лучшей признали Анастасию Белогорцеву. В «Современной хореографии» лучшей среди учащихся объявили Алину Серебрякову, среди студентов - Ульяну Кравченко. В «Народном танце» среди учащихся победила Александра Образцова, среди студентов — Милена Тарасова.

В номинации «Театральное искусство» лауреатом первой степени среди учащихся стал Степан Емельянов, среди студентов — Милана Бру. Лучшими в категории «Духовые инструменты» стали Александр Долгов среди учащихся и Михаил Казаков среди студентов. В «Ударных инструментах» победили Аглая Пихлецкая среди учащихся и Полина Вожова среди студентов. В номинации «Эстрадно-джазовое искусство» лучшим стал Павел Голубчик.