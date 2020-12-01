РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В поселке Малаховка подмосковных Люберец во вторник открыли спортивную площадку для детей и взрослых, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Площадка расположена по адресу: Малаховка, улица 1-я Первомайская, дом 1В.

«Сегодня (1 декабря - ред.) в рамках инициативного бюджетирования мы открыли в поселке Малаховка спортивную площадку, рассчитанную и на детей, и на взрослых. Жители ее очень просили, за нее проголосовали 89 человек», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Площадка имеет общую площадь в 180 квадратных метров. На ней расположены четыре тренажера, а также взрослая и детская воркаут-площадки. Пользоваться оборудованием можно с 14 лет.

Общая стоимость проекта составила 1,4 миллиона рублей, 1% оплатил находящийся по соседству Еврейский общинный центр.

Всего в рамках инициативного бюджетирования в городском округе Люберцы приняты к реализации 39 проектов общей стоимостью свыше 30 миллионов рублей. На 2021 год запланировано реализовать 37 проектов на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.