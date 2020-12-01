РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Коммунальщики Подольска ежедневно обрабатывают около 40 заявок по восстановлению освещения в округе, в этих работах задействовано четыре бригады, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ежедневно сотрудниками МБУ «ПКБ» отрабатывается около 40 заявок по восстановлению уличного освещения в округе. На этих видах работ задействованы четыре бригады. В основном это заявки по замене светильников. Специалисты устанавливают современные светодиодные лампы, которые более мощные и долговечные — гарантия от производителя составляет 1 год», - говорится в сообщении.

По вопросам восстановления уличного освещения жители округа могут обращаться в диспетчерскую службу МБУ «ПКБ» по телефону: 8 (915) 360-15-74.