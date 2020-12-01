РИАМО – 1 дек. Президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем, ее могила будет расположена рядом с могилами супруга и мамы, сообщает РИА Новости.

«Прощание из-за пандемии пройдет в закрытом формате», - говорится в сообщении.

О смерти Ирины Антоновой стало известно во вторник утром. Ей было 98 лет. Антонова скончалась из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла ГМИИ с 1961 года по 2013 год, когда была назначена президентом музея. В музей под ее руководством в 1974 году впервые в СССР привезли на выставку легендарную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В 1979 году Антонова получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, она также дважды была удостоена Государственной премии России.​​