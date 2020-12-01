РИАМО - 1 дек. Ученые-исследователи выдвинули несколько теорий по поводу появления неприятных ощущений в горле во время плача, которые люди называют «комом», сообщает Федеральное агентство новостей.
Они полагают, что что во время плача у человека учащается пульс, увеличиваются давление и потоотделение.
Однако пока говорить однозначно о происхождении этого эффекта нельзя.
Эксперты полагают, что при сглатывании во время плача голосовая щель должна смыкаться. Но в этот момент она расширена, а мышечное напряжение из-за этого и называют «комом в горле».
Другие ученые уверены, что люди иногда пытаются сдержать слезы, а сжатие мышц расширенного горла создает неприятные ощущения.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии