РИАМО - 1 дек. В Воскресенске 606 человек приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте, из них 597 — ученики с 6-го по 11-й класс, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всероссийский экологический диктант — это ежегодный проект, направленный на формирование экокультуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения. Экодиктант проходил в онлайн-формате и в оффлайн на площадках, организованных в субъектах РФ.

«В городском округе Воскресенск было организовано 11 муниципальных площадок экодиктанта на базе общеобразовательных организаций: школа №2, №4, №9, №20, №99, №18, лицей №6, Москворецкая гимназия, Фаустовская школа, лицей «Воскресенская кадетская школа» и «Наши традиции», — говорится в сообщении.

Статус победителя первой степени получили 40 учеников, статус победителя второй степени — 63 обучающихся, победителя третьей степени — 140 ребят.

Все участники экодиктанта, в зависимости от набранных баллов, получат сертификаты участников или победителей.