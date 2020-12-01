РИАМО - 1 дек. Великолепную игру продемонстрировали учащиеся МОУ «Гимназия №1» Воскресенска в интеллектуальной игре «Мы — грамотеи», которую транслировал федеральный телеканал «Культура», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Гимназисты одержали убедительную победу над учащимися московской школы №117.

«Семь оригинальных конкурсов из различных разделов русского языка (фонетика, морфология, лексикология и семантика слова, орфоэпия, орфография) выявили наиболее грамотную команду, которой по итогам игры стала команда гимназии №1 городского округа Воскресенск», — говорится в сообщении.

Один из участников, победитель и лауреат международных и всероссийских музыкальных конкурсов Павел Бондаренко украсил передачу своей виртуозной игрой на баяне.

«Мы — грамотеи» — это интеллектуально-развлекательная программа, в которой две команды старшеклассников в игровой форме соревнуются в знании русского языка.