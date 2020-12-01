РИАМО - 1 дек. Правительство столицы откажется от права городской собственности в отношении 205 нежилых помещений для оформления в общую долевую собственность жителей многоэтажек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин.

«Общая площадь передаваемых помещений составит 25,75 тысячи квадратных метров. Как правило, в таких помещениях размещаются инженерные системы домов. Кроме того, в них могут быть организованы рабочие места консьержей, организовано хранение велосипедов и детских колясок», — говорится в сообщении.

Последние годы правительство столицы ведет системную работу по передаче жителям нежилых помещений. С декабря 2014 года столица уже отказалась от права собственности на 2 тысячи объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 220 тысяч «квадратов».

После завершения необходимых процедур владельцы квартир в многоквартирных домах вправе инициировать государственную регистрацию права общей долевой собственности и использовать эти нежилые помещения для своих нужд.