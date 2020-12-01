РИАМО - 1 дек. В столице возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотруднику компании, организация задолжала работнику свыше 1,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», – говорится в сообщении.

Своим поступком руководство ООО «ВИВОССиОИ» нарушило требования конституции России, трудового законодательства страны, а также условий заключенного договора. Полная невыплата заработной платы сотруднику определяется периодом с января 2016 года по декабрь 2017 годов.

На текущий момент ведется расследование уголовного дела. Меры по возмещению вреда, который был причинен потерпевшему, будут приняты в рамках предварительного следствия.