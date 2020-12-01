РИАМО - 1 дек. Флагманский центр «Мои документы» с ЗАГСом появится на востоке Москвы, там будут работать 84 окна приема граждан, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Центр площадью 2,5 тысячи квадратных метров будет расположен на четвертом этаже ТРЦ «Щелковский». Здесь же год назад открылся обновленный Щелковский автовокзал.

«Во флагманском центре будут работать 84 окна приема, а также популярные дополнительные сервисы: медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе», — говорится в сообщении.

Здесь же жители столицы смогут сдать документы, чтобы оформить заграничный паспорт нового поколения. Еще здесь можно будет поставить на учет автомобиль — рядом находятся восемь автосалонов.

В центрах «Мои документы» в Москве будут предоставлять еще 3 услуги ПФР>>

Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

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