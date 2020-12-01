РИАМО - 1 дек. Благодаря работе административных комиссий в Подмосковье вынесено 349 постановлений по нарушениям чистоты и порядка за неделю, на текущий момент все они устранены, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Активнее всего на минувшей неделе поработали административные комиссии (АТК) в Солнечногорске (44), Щелкове и Серпухове (по 19 в каждом), Орехово-Зуеве (17), Клину (15), Лыткарине и Рузе (по 12 в каждом), Красногорске, Воскресенске, Ленинском, Долгопрудном и Домодедове (11в каждом)», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Комиссии создали в начале 2018 года. Они занимаются выявлением и пресечением в муниципалитетах Подмосковья нарушений чистоты, порядка и благоустройства, которые совершаются физическими лицами, а также садоводческими товариществами и гаражно-строительными кооперативами.