РИАМО - 1 дек. Для компенсации затрат на организацию перевозок медработников на такси из резервного фонда правительства Москвы выделят 128,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«За счет бюджета города с мая организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому», — говорится в сообщении.

В среднем с 16 мая по 31 июля ежедневно было задействовано 300 транспортных средств, а с 1 августа по 30 августа — 100 транспортных средств.

Осенью число машин вновь увеличили до 300 в день. При этом одна машина совершает до 50 рейсов в день.