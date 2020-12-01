РИАМО – 1 дек. Согласно закону об удаленной работе, перевод сотрудника на дистанционный режим не может превышать шести месяцев, кроме того, у работника сохраняется право на полноценный отпуск в 28 дней, сообщила журналистам глава комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.

Сенаторы на заседании 2 декабря рассмотрят принятый депутатами Госдумы закон об удаленной работе.

«Договор о временном переводе на удаленную занятость не может превышать шести месяцев. Это касается не только пандемии, но и других чрезвычайных ситуаций», - сказала Святенко.

Она добавила, что закон вводит три понятия - удаленная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

При временной дистанционной работе сотрудника переводят на удаленку не более чем на шесть месяцев. При комбинированной работе стационарная и дистанционная чередуются по графику.

«Это даст возможность новых форм работы на дистанционке или в такой комбинированной системе. И даст возможность работнику и работодателю устанавливать трудовые правоотношения уже в новых реалиях», - заключила Святенко. ​