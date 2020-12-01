РИАМО - 1 дек. За минувшие сутки в Подмосковье после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 627 человек, с начала пандемии выздоровели и выписались 80 474 пациента, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 112 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались за пандемию 2092 человека, при этом за минувшие сутки умер 21 пациент.

Ранее в регионе продлили до 13 декабря включительно режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также в Московской области продолжает действовать запрет на проведение культурных и массовых мероприятий со зрителями. Продлено и дистанционное обучение.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Завод по производству вакцины от Covid‑19 откроется в Москве до конца года. Город продолжает запускать новые проекты, несмотря на пандемию.

- Некоторые салоны красоты, бани и музеи в Москве ввели систему чек‑инов. Также по QR-кодам пускают в некоторые школы танцев, боулинг-клубы и бильярдные.

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.