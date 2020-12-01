РИАМО - 1 дек. Лекарственные средства, которые выпускают подмосковные предприятия фармацевтического холдинга «Биннофарм Групп», в том числе препараты для лечения коронавирусной инфекции, будут доставляться в регионе РФ гораздо быстрее, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

С понедельника холдинг централизовал свои логистические потоки через крупнейший в России логистический центр – «Северное Домодедово». В холдинг входят подмосковные предприятия «Алиум» (городской округ Серпухов) и «Бинофарм (городской округ Красногорск).

«Подмосковный фармацевтический завод «Алиум» в поселке Оболенское уже в семь раз нарастил объемы производства одного из самых востребованных препаратов для лечения коронавируса. Сегодня предприятие работает в режиме 24 на 7. Однако не менее производственного роста важна, но и оперативная доставка лекарств до потребителя, ведь препараты, выпускаемые на подмосковном заводе, доставляются во все 85 регионов России», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как отметил гендиректор холдинга Рустем Муратов, централизация позволит снизить транспортные и операционные расходы, а также значительно ускорит обработку заказов и сократит сроки доставки лекарств во российские регионы.

Ежемесячно через Домодедово во все 85 регионов России «Биннофарм Групп» будет направлять более 8,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов различных нозологий.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Завод по производству вакцины от Covid‑19 откроется в Москве до конца года. Город продолжает запускать новые проекты, несмотря на пандемию.

- Некоторые салоны красоты, бани и музеи в Москве ввели систему чек‑инов. Также по QR-кодам пускают в некоторые школы танцев, боулинг-клубы и бильярдные.

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.